Lukašenko: Baltkrievijas neatkarība tiks nopietni pārbaudīta

"Gads visiem būs dažāds - kādam viegls, citam smags. Bet uzdrīkstos teikt, ka mūsu valstij, mūsu tautai ne tikai 2019., bet arī 2020.gads nebūs viegls. Tie nav viegli gadi, jo, teikšu atklāti, mūs ļoti lielā mērā nopietni pārbaudīs attiecībā uz to, vai mēs, izsakoties konkrēti, esam tās neatkarības cienīgi, par kuru mēs vienmēr un visur runājam," norādīja prezidents.

"Un mums ir jābūt gataviem uz šo jautājumu atbildēt. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs atradīsim cienīgu atbildi," sacīja Lukašenko. "Arī sportā šis gads ir īpašs, es par to jau esmu teicis. Tāpēc gads nebūs vienkāršs, bet ļoti interesants, kā to kāds no žurnālistiem nesen sacīja."