Tramps sola kvalificētiem strādniekiem ceļu uz pilsonību

Tramps solīja reformēt H1-B vīzas, uz kurām trīs ceturtdaļas pretendentu ir no Indijas, kas lielākoties strādā tehnoloģiju sektorā.

Tramps, kurš savā vēlēšanu kampaņā ieņēma stingru nostāju pret imigrāciju, iepriekš bija solījis vērsties pret H1-B vīzām, mudinot ziņot par krāpšanos to iegūšanā un uzstājot, ka uzņēmumiem pirmām kārtām jāpieņem darbā amerikāņi.

Laikraksts "The Washington Post" piektdien pirmajā lappusē publicēja rakstu par to, kā tehnoloģiju darbinieki aizvien vairāk pārceļas no ASV uz Kanādu, jo viņiem ir sarežģījumi H1-B vīzu iegūšanā.