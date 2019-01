Karijs pakāpies uz trešo vietu NBA realizēto tālmetienu sarakstā

Karijs šajā spēlē realizēja piecus no 11 tālmetieniem, bet šobrīd viņš savas NBA karjeras laikā iemetis kopumā jau 2285 trejačus, kas NBA vēsturē ir trešais lielākais skaits. Vairāk par viņu iemetuši vien Rejs Alens (2973) un Redžijs Millers (2560). Līdz ar to 30 gadus vecajam Karijam ir labas izredzes nākamajos gados pat izvirzīties šī saraksta pirmajā vietā.

Savukārt "Bulls" vienību no zaudējuma neglāba Zeka Levīna 29 punkti.

Negaidītu zaudējumu piektdien piedzīvoja viena no Austrumu konferences līderēm Milvoki "Bucks", kas izbraukumā ar 106:113 (26:40, 21:17, 35:28, 24:28) piekāpās Vašingtonas "Wizards". Uzvarētājiem Bredlijs Bīls iemeta 32 punktus, kamēr ar pirmo "triple-double" karjerā izcēlās čehu saspēles vadītājs Tomāšs Satoranskis - 18 punkti, 12 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles. No spēles viņš izpildīja tikai desmit metienus, trāpot septiņus no tiem.