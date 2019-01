Ziemeļjūrā sāks izcelt vētrā no kuģa noskalotos konteinerus

Piektdienas vakarā no Eimeidenas ostas izbraukuši divi specializēti Nīderlandes glābšanas kuģi, paziņoja Nīderlandes Infrastruktūras ministrija. Vēl viens glābšanas kuģis ir ceļā no Norvēģijas.

Jūra dzelmē atrodas vairums no 281 konteinera, kas tika noskaloti no kuģa, 21 konteiners izskalots krastā, bet aptuveni 40 konteineri joprojām ir pazuduši.

394 metrus garais kuģis "Zoe", kas ir viens no lielākajiem konteineru kuģiem pasaulē, brauca no Antverpenes uz Brēmerhāfeni, kad 2.janvārī vētras laikā no kuģa jūrā iegāzās 281 konteiners, no kuriem divos atradās bīstami materiāli.