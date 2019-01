Krievu savienības protesta pasākumā sapulcējušies pāris simti cilvēku

Lai arī akcijā bija plānots prasīt sociālo taisnīgumu, plakātos lielākoties dominēja krievu skolu reformas tematika. Plakāti, kas lielākoties bija krievu valodā, piemēram, vēstīja - "Skola bez zināšanām ir vergu fabrika", "Suverēnā vara pieder tautai", "Mēs esam tauta, mēs lemjam" u.tml. Lielu daļu plakātu, dzeltenas vestes un LKS karogus protestētājiem pirms pasākuma izdalīja no vieglās automašīnas.

Ždanoka uzrunā klātesošajiem deva uzstādījumu pasākumam un definēja saukļus, kurus protesta akcijā izkliegt un prasīt no valsts - "Rokas nost no krievu skolām!", "Sociālais taisnīgums!", "Zagļiem jāsēž cietumā!" u.tml. Viņa runā atkārtoti vilka paralēles ar vardarbīgajiem "dzelteno vestu" protestiem Francijā, apgalvojot, ka rīdzinieki esot ne mazāk nomocīti kā parīzieši, tāpēc esot jāstājas pretī valsts darbībām.

Citi aktīvisti savās uzrunās pievērsās citām LKS elektorātam aktuālām tēmām, piemēram, kāda kundze runāja par krievu skolu izglītības reformu, pret kuru vajag apvienoties, lai to atceltu. Savukārt citi runātāji pauda nostāju, ka Latvijā nepieciešams risināt "nepilsoņu jautājumu" un jāpalielina pensionāru nodrošinājums, kuriem pēc mājokļa maksājumu nomaksas pāri nepaliekot gandrīz nekas.

Atšķirībā no citām reizēm, kad šāda veida pasākumos pa laikam bija vērojama vārdu apmaiņa starp protestu dalībniekiem un garāmgājējiem, šoreiz nekādu konfliktsituāciju nebija.

Aicinājumā pirms akcijas LKS uzsvēra, ka protestā tiks izteikta neapmierinātība ar valdošo politiku, pieprasot pārmaiņas. "Protestu kustību pieredze Francijā un citās Eiropas valstīs rāda, cik daudz var panākt dusmīga tauta. Rīdziniekiem ir vēl vairāk pamatojumu būt neapmierinātiem nekā Parīzes iedzīvotājiem. Tāpēc saņemsim drosmi un pateiksim to publiski!" norādīja LKS. Partijas skatījumā, Latvijai "būtu jāatbrīvojas no trim galvenajām problēmām": sociālās nevienlīdzības, valsts varas krīzes, korupcijas un nespējas, kā arī jāatsakās no izglītības reformas.