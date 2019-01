Klasiskās mūzikas huligānu variācijas par Čaikovski Krievijā

Uzņēma pārsteidzoši pozitīvi, pat tāda sajūta, it kā viņi sen jau to būtu gaidījuši, kad kāds beidzot to paveiks. Smaids uz klausītāju sejām turējās visu koncertu un katrai koncertzālei mēs visi kopā to “jumtu norāvām”!