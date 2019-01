VID: 2017.gadā nedeklarēto darba algu īpatsvars veidoja 20%

Dienests norāda, ka 2017.gadā vērojamas pozitīvas izmaiņas darba ienākumu nedeklarēšanas uzvedībā, kad samazinās zaudējumu no nedeklarētām darba stundām īpatsvars un zaudējumu no nedeklarētiem darba ienākumiem īpatsvars. Stundu tarifa likmes neatbilstība samazinājusies no 15,4% 2016.gadā līdz 14,3% 2017.gadā, bet nostrādāto darba stundu nedeklarēšanas īpatsvars samazinājies no 6,2% uz 5,6%.