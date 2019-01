Pensiju fondi aizvadītajā gadā strādājuši ar zaudējumiem: vissliktākajā situācijā tie, kas pensionējas tagad

Mūsu ieguldījumi pārsvarā ir veikti Eiropas uzņēmumu akcijās un tieši Eiropas uzņēmumu akcijas cieta visvairāk. Tirgi attīstās viļņveidīgi, viņi aug krīt un tas parādās mūsu plānu rezultātos un arī citu fondu pārvaldnieku rezultātos un no tā mēs nevaram izvairīties, saka PNB Asset Management valdes loceklis Ģirts Veģeris.

Statistikas dati par uzkrājumiem nav diez ko iepriecinoši. Vidējā pensija personām, kas 2001.gadā izlēma piedalīties arī otrajā pensiju līmenī, tagad ir 307 eiro un sešdesmit centi. No tiem pensiju otrais līmenis ir devis 9 eiro un 68 centus. Mazāk kā trešā daļa no viņiem uzkrājuši vairāk nekā 3000 eiro, kas dod 15 un vairāk eiro piemaksu. Pēc šiem datiem gan nedrīkst vērtēt pensiju sistēmu, jo tā plānota, ka īstais labums var būt tikai tiem 2.līmeņa dalībniekiem, par kuriem fondos maksāts vismaz 30 gadus.

Lielākās ieguvējas no otrā pensiju līmeņa līdz šim ir bijušas bankas. Pat ja pensiju kapitāls ir cietis zaudējumus, fonda pārvaldnieku ienākumi no tā būtiski necieš un miljonu peļņa ir garantēta.

Visos pensiju plānos kopā ir uzkrāti 3,7 miljardi eiro. Šis skaitlis īpaši strauji aug pēdējos gados līdz ar minimālās algas celšanu. Pērn no sociālā nodokļa maksājumiem tas papildināts ar 530 miljoniem. Ļoti dāsnas komisijas saņēmuši arī kapitāla apsaimniekotāji. Pat divus procentus.

2016.gadā pensiju plānu pārvaldniekiem aizgāja 39 miljoni eiro, 2017.gadā 42 miljoni. Piecpadsmit gadu laikā 250 miljonus eiro. Tikai no 2018.gada komisijas ir samazinātas un fondu pārvaldītāju ienākumi saruks.

Tajā tālajā 1996.gadā, kad kopumā Latvijā tika būtiski mainīta pensiju sistēma, un viens no šiem pamat stūrakmeņiem bija palielināt paša cilvēka līdzdalību. Protams, šajā laikā mums ir veicies ļoti dažādi un jāsaka, ka tie rezultāti vai tas fakts, nav tik ļoti, tas kā mēs dizainējot šo pensiju sistēmu arī sagaidījām. Tur protams ir ļoti daudz un dažādi šie iemesli, viens, ko varētu minēt, ka šī pensiju sistēma ir ļoti sarežģīta no vienas puses no otras puses arī, cik mēs vispār gribam un interesējamies būtībā par sevi.