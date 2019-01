Martinsona ātro kredītu firmas maksātie procenti veido lielu daļu no Amerika ienākumiem

Ameriks noliedza darījumu vai kādas citas saites ar iespējamo kukuļdošanas shēmas radītāju – Māri Martinsonu. “Nekā personīga” izdevies noskaidrot, ka Martinsonam piederējuši abi ātro kredītu uzņēmumi, kuru obligācijas Ameriks iegādājies un no kuriem procentu maksājumos saņēmis vairākus simtus tūkstošu eiro – lielāko pēdējo gadu ienākumu daļu.

“Mogo” obligācijas ir vienas no ienesīgākajām Baltijas biržu vērtspapīru sarakstā. To īpašnieki katru gadu procentos saņem 10. daļu no visas obligāciju vērtības. Vienas obligācijas cena ir 1000 eiro. Vislielākais ieguvums ir tiem, kas obligācijas iegādājās pirmie – septiņu gadu laikā līdz vērtspapīru dzēšanai viņi savus sākotnējos ieguldījumus būs palielinājuši par 70%.