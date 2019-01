Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Bal... Bal... Balcers

Nu jau vairāk nekā nedēļu Latvijas hokejā tauta ņurd: “Bal, bal, Balderis!” Nē, taču, tas ir 21 gadu vecais Rūdolfs Balcers, kurš sacēlis kājās mazliet snaudošo tautu. Ar pirmo metienu pa NHL komandas vārtiem arī gūstot pirmos vārtus. It kā ripas ceļā uz vārtiem mazliet pazaudējis kontroli par to, taču no malas tas izskatījās tikpat efektīgi kā uzvaras vārti pirmajā pasaules čempionāta spēlē pret Norvēģiju. Kur Rūdolfs uztaisīja lielu zigzagu, pie vārtiem apspēlējot visus, kas stājās ceļā. Savu pirmo NHL ripu liepājnieks iemeta tikpat aukstasinīgi. Tāpat kā maijā Herningā, arī Otavā, saņēmis kā suvenīru nule iemesto ripu, Balcera sejā tikpat kā nebija pamanāms smaids. It kā viņš tādas ripas mestu katru vakaru. Kā iesmej Latvijas izlases treneris Artis Ābols: "Viņš jau mums tāds klusais Liepājas norvēģis..."