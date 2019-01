LAF apbalvošanas ceremonijā pasniegtas balvas par 2018.gada sasniegumiem autosportā

LAF ordeņus par ieguldījumu autosportā šogad saņēma 3 cilvēki. Viens no tiem - Jānis Naglis, kas no kaislīga autosportista kļuva par veiksmīgu federācijas vadītāju, kuras galvgalī aizvadīja 8 gadus un turpina ar lielu entuziasmu darboties federācijas prezidijā kā viens no Raimonda Kisiela viceprezidentiem. Otrs ordeņa saņēmējs ir Vilhelms Sniedzāns, kas organizē ralliju "Sarma". Tas ir vienīgais Latvijas rallijs, kas bez pārtraukuma šogad notiks jau 44.reizi. Šis goda vīrs ir spējis ne tikai to veiksmīgi organizēt, bet tautā runā, ka pat esot sarunājis tur augšā ar Svēto Pēteri, lai rallija laikā vienmēr būtu arī īsti ziemas apstākļi, kā tas visus šo gadus arī ir bijis. Trešo ordeni saņēma Jānis Kozlovskis (seniors). Viņš ir autosporta dinastijas pārstāvis – gan viņa tēvs ir bijis autosportists, gan arī dēls turpina iesāktās tradīcijas un startē MiniBagiju klasē. Nupat kā beidzis savas aktīvās autosporta gaitas, tagad viņš plāno savu lielo pieredzi pielietot attīstot jauniešu sportu.