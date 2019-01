Ekonomikas ministra amata kandiāts: OIK vietā nekas nav jāliek

Viņš arī atzīmēja, ka šobrīd Latvijā ir risināmas daudz akūtākas problēmas. "Tad, kad mums būs nauda un mēs nezināsim, kur to likt (..) mēs varēsim darīt šādas lietas. Šobrīd, manuprāt, mums ir daudz akūtākas problēmas valstī," piebilda Šmits.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Saeima 10.janvārī, pēc Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) rosinājuma, pieņēma aicinājumu Ekonomikas ministrijai (EM) izstrādāt regulējumu OIK atcelšanai no šā gada 31.marta, lai gan EM līdzšinējā ministra Arvila Ašeradena (JV) vadībā piedāvāja to atcelt no 2022.gada.