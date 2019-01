Karijs ar 48 punktiem sekmē "Warriors" uzvaru NBA spēlē

Uzvarētājiem Kavai Lenards iemeta 41 punktu, turklāt desmit no tiem bija pagarinājumā, turklāt viņa rēķinā arī 11 atlēkušās bumbas. Spēles laikā "Raptors" atradās vadībā pat ar 23 punktu pārsvaru, ko gan nosargāt nespēja.

Ne to veiksmīgāko spēli aizvadīja pagājušās sezonas NBA vērtīgākais spēlētājs Džeimss Hārdens, kurš iemeta tikai vienu no 17 trīspunktniekiem, bet tik un tā pamanījās gūt 38 punktus, kā arī izcelties ar 12 rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām.

No spēles Hārdens izmeta 32 metienus, iemetot 11, bet no soda metienu līnijas viņš grozā raidīja 15 no 16 raidījumiem. Tiesa, viņš jau 16 spēlēs pēc kārtas guvis vismaz 30 punktus.