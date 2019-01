A post shared by Vitalijs Maksimenko (@vitalijsmaksimenko2) on Sep 5, 2018 at 2:50am PDT

Maksimenko: Futbols noteikti labākais bija "Championship" (Anglijas pēc spēka 2. līga). Arī infrastruktūrai tur ir superīgs līmenis, varbūt ne visām komandām, bet Braitonas un Houvas "Albion" viss bija perfekti. Tur ir ļoti grūti spēlēt, jo sportiskais līmenis ir baigi augsts. Tāpēc uz turieni brauc spēlētāji no visas pasaules. No sportiskās puses tur patika vislabāk.

Maksimenko: Precīzi nezinu to summu, bet apmēram tāda varētu būt. Tas bija foršs laiks, kaut arī neizdevās tur nostiprināties. Nav viegli pārcelties no Latvijas virslīgas uz to līmeni. Tur ir liela konkurence uz vienu vietu sastāvā.

Tolaik mani konkurenti bija spānis Bruno Saltors (spēlē joprojām, pārnāca 2013. gadā no "Valencia"), komandas kapteinis skots Gordons Grīrs (11 spēles Skotijas izlasē), anglis Metjū Apsons (spēlējis Londonas "Arsenal"), īrs Stīvens Vords (šobrīd spēlē premjerlīgas klubā "Burnley", Īrijas izlasē 50 spēles un 3 vārti). Līdz ar to iekļūt pirmās komandas pamatsastāvā bija ļoti grūti.

Maksimenko: No agras bērnības mans elks bijis centra aizsargs Serhio Ramoss, kad viņš pievienojās Madrides "Real". Protams, arī Marsēlu kā kreisās malas aizsargs. Pirms tam arī patika Roberto Karloss. Tāpat arī Lilians Tirāms un Alesandro Nesta. No pussargiem varētu arī daudzus nosaukt, piemēram, Zinedins Zidāns. Tāpat arī uzbrucēji - brazīlietis Ronaldo, arī Krištianu Ronaldu. Šiem futbolistiem esmu sekojis gan bērnībā, gan karjeras laikā.

Maksimenko: Labs treneris. Neko sliktu nevaru pateikt par treneru štābu, gan Miksu, gan viņa asistentiem - Gordonu Jangu un Mareku Zuntneru. Runāju pāris reizes ar Miksu aci pret aci par to, ka gribu spēlēt kā centra aizsargs, bet tā ir trenera izvēle, es to nevaru ietekmēt. Mēs arī sazinājāmies pēc tam, kad viņš atkāpās. Pateicu viņam paldies par kopā pavadīto laiku! Šobrīd nav problēma trenerī. Problēma ir vairāk pašos spēlētājos.

Ikdienā pretī nav spēcīgu komandu, nav tik liela spiediena no treneriem, kluba vadības, no līdzjutējiem. Kad esi leģionārs, prasības ir pavisam savādākas. Ja mums būs tādu spēlētāju (kas spēlē ārzemēs) arvien vairāk un vairāk, plus vēl kādi 5-6 virslīgas spēlētāji, mums būs pavisam citādāka izlase. Tās ir manas domas, kādai vajadzētu būt izlasei. Tā tas bija, kad pirmo reizi tiku iekļauts izlasē. Deniss Ivanovs, Oskars Kļava, Māris Verpakovskis, Kaspars Gorkšs, Andris Vaņins un daudzi citi spēlēja ārzemēs. 2004. gadā Latvijas izlasē vispār spēlēja zelta paaudze. Vēl nesen Aleksandrs Cauņa un Artjoms Rudņevs spēlēja augstā līmenī. Kad šie spēlētāji brauca uz izlasi, atmosfēra bija savādāka - tā bija eiropeiska, profesionāla...

Es runāju dažiem spēlētājiem, kuri aizbrauca uz ārzemēm un drīz atgriezās atpakaļ. Es viņiem teicu, ka nevajag braukt atpakaļ uz Latviju, jo tikt atkal atpakaļ uz Eiropu būs grūtāk. Katru iespēju vajag censties izmantot, ja neizdodas vienā klubā, ir jāmēģina citā. Ja aizbrauc uz Itāliju un tur neizdodas, aizbrauc labāk uz Poliju, jo no turienes var tikt, piemēram, uz Franciju. No Latvijas virslīgas pēc tam ir grūti tikt tālāk.

Ja paanalizējam pēdējo spēli pret Andoru - ok, mēs nospēlējam uz 0 aizsardzībā (neielaidām vārtus), un tā tam arī vajadzēja būt. Bet uzbrukumā mēs neko neizveidojām, diemžēl - tas bija briesmīgi. Tas nav atkarīgs tikai no uzbrucējiem, bet arī no pussargiem un aizsargiem. Mums trūkst laba spēles laika, kontrolējot bumbu. Ceru, ka mūsu produkts uzlabosies. Un vajag katru spēli spēlēt ar pozitīvām un optimisma pilnām emocijām. Ar domu, ka pret katru komandu varam izcīnīt punktu (nospēlēt neizšķirti). To parādīja daudzas izlases, tostarp arī Andora.