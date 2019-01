KAMAZ ekipāža diskvalificēta no Dakaras rallijreida par uzbraukšanu cilvēkam

Kā redzams tīmeklī nonākušajā video, Karginova vadītais KAMAZ vienlaicīgi ar vēl vienu šādu pašu auto mēro ceļu pa kāpām, bet ārpus skatītājiem atvēlētās zonas atrodas piecu cilvēku grupa. Četriem no viņiem paveicās un viņi paguva izvairīties no draudīgā auto, taču kāds skatītājs no Dienvidāfrikas nepaguva aizbēgt un pakļuva zem KAMAZ.