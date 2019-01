Izdota Māra Salēja dzejas grāmata

Māris Salējs latviešu mūsdienu dzejas ainavā ir viens no tiem autoriem, kuriem padodas šķietami neiespējamais – proti, apvienot labāko no klasiskās dzejas saturiskajām vērtībām ar formas un izteiksmes novatoriskumu, kas biežāk raksturīgs jauno dzejnieku veikumam. Autoram klajā laisti jau četri dzejoļu krājumi, kurus varbūt nav vienmēr pavadījusi skaļa popularitāte, taču tie ir ierakstījuši Māra Salēja vārdu to mūsdienu latviešu dzejnieku vidū, kuru emocionāli blīvo un filigrāni noslīpēto dzeju spēj novērtēt pieredzējis lasītājs. Tagad savu lasītāju no jauna uzrunāt gatavs ir arī dzejnieka piektais krājums “Tuvošanās”.