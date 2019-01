Māsas Balanas uzfilmē video ar Vaska «Dvēseles pili»

Publicēts māsu Balanas jaunais mūzikas videoklips - Pētera Vaska duets vijolei un čellam «Castillo Interior». Ideja par šo skaņdarbu komponistam Pēterim Vaskam radās iedvesmojoties no 1577. gadā rakstītās grāmatas, kuras autore bija svētā Terēze no Avilas. Pētera Vaska «Castillo Interior» jeb «Dvēseles pils» arī savu nosaukumu guva no 16. gs. rakstītās grāmatas, kura vēl joprojām nav zaudējusi savu aktualitāti.