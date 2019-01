Noskaties “Latgalīšu repa” jauno videoklipu

Šis video apvienībai tika veidots kā atskats no pagājušā gada visspožākajām aktivitātēm. Tika savākts viss materiāls no iepriekšējo klipu filmēšanas procesiem, koncertiem, to aizkulisēm, fanu un draugu instagrama „storijiem” un no privātiem grupas dalībnieku arhīviem. Pie video montāžas strādāja Jānis Jēkabsons un Toms Markovs.