Latvijā nonācis jaunais Audi Q3

Pateicoties priekšējās radiatora restes astoņstūra dizainam, jaunajam Audi Q3 ieguvis sportiskāku izskatu. Jaunā modeļa kontūras radītas, iedvesmojoties no Audi quattro DNS, automobili vizuāli padarot vēl platāku. Salīdzinot ar priekšgājēju, automobilis ir kļuvis arī lielāks. Jaunais Audi Q3 ir 4,4 metrus garš, 1,8 metrus plats un 1,5 metrus augsts. Riteņu garenbāze, kas pagarināta par 7,7 centimetriem, nodrošina papildu ietilpību. Aizmugurējos sēdekļus iespējams bīdīt uz priekšu un uz aizmuguri par 15 centimetriem. Atkarībā no aizmugurējo sēdekļu un atzveltņu pozīcijas, bagāžas nodalījuma ietilpība ir no 530 līdz 1525 litriem.

Pateicoties četrām 360 grādu kamerām, Audi Q3 atvieglo arī manevrēšanu. Lielajā ekrānā tiek uzrādīta SUV apkārtne, līdz ar to autovadītājam ir ievērojami vieglāk izsekot Park Assist sistēmas veiktajiem manevriem. Ja autovadītājs vēlas izbraukt no paralēlās stāvvietas vai šauras iebrauktuves, tiek aktivizēta Cross Traffic Assist sistēma. Savukārt, lai izvairītos no aklās zonas radītās bīstamības, Lane Change Warning sistēma uzrauga aklo zonu un nepieciešamības gadījumā reaģē. Ja sistēma konstatē transportlīdzekli, kas atrodas aklajā punktā vai ātri tuvojas no aizmugures, attiecīgajā ārējā atpakaļskata spogulī iedegas brīdinājuma signāls.