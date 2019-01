Liepājas muzejā Jaņa Rozentāla darbi no Kurzemes kolekcijas

FOTO: No Tukuma mākslas muzeja krājuma

No 17. janvāra Liepājas muzejā skatāma izcilā latviešu mākslinieka Jaņa Rozentāla (1866 – 1916) gleznu izstāde “Janis Rozentāls. No Kurzemes kolekcijas”, kurā skatāmi līdz šim mazāk publiski eksponēti mākslinieka darbi no Kurzemes muzeju krājumiem.