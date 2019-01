Ielūkojies jaunās pašmāju komēdijas “Klases salidojums” aizkadros

Spilgta četrdesmitgadnieku krīze un personiskas atklāsmes, par kurām grūti runāt pat draugu lokā, filmā tiks rādītas neslēpjoties un ar kārtīgu devu humora. Viens no filmas galvenajiem tēliem, kuru atveido Ainārs Ančevskis, ir no dzīves noguris ģimenes galva, kurš nespēj pārdzīvot to, ka viņa dzīve ir kļuvusi par rutīnu. Juris Kaukulis spēlē mūžīgi jauno rokeri, kuram pielūdzējas ir visās aizkulisēs, tomēr pats viņš nespēj izveidot pilnvērtīgas attiecības. Savukārt trešo draugu, kura lomā iejuties Imants Strads, nesen pametusi sieva, tādējādi iedragājot viņa vīrieša pašpārliecinātību.