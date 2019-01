LFF noslēgusi pēdējā laika vērienīgāko sponsorēšanas līgumu

“Mūsu īstenotās pēdējā laika aktivitātes un nodemonstrētais radošums, kā arī paustie mērķi un veiktie soļi ceļā uz to sasniegšanu ir jūtami veicinājuši atbalstītāju interesi pievienoties Latvijas futbola ģimenei. Tā rezultātā varam lepoties ar pēdējās desmitgades ievērojamākā sponsorēšanas līguma noslēgšanu, iegūstot 11.lv personā jaunu, sevi jau pierādījušu un, līdzīgi kā mēs, ambiciozu partneri,” pauž LFF prezidents Kaspars Gorkšs. “Mūs vieno kopīgas vērtības, starp kurām ir vēlēšanās augt un attīstīties, apliecināt pamatu savām ambīcijām un rūpēties par savas vides attīstību. Futbols Latvijā ir uz izaugsmes ceļa, par ko liecina stabili augošais futbolā iesaistīto skaits, progress futbola sabiedriskajā tēlā un atpazīstamībā, futbola arvien plašāka pieejamība, starptautisks novērtējums Latvijas futbolā īstenotajām aktivitātēm, kā arī valsts un pašvaldību augošā izpratne par futbola piedāvātajām iespējām un tā milzīgo pievienoto vērtību. Liels prieks, ka 11.lv kļūst par vēl vienu sabiedroto, kas ir mums līdzās, mērojot šo Latvijas futbola attīstības ceļu.”

“Mūs uzrunā Latvijas futbolā pašlaik notiekošais un tajā jūtamās attīstības vēsmas, tāpēc ar lielu gandarījumu nākam talkā LFF un Latvijas futbolam mūsu kopīgo mērķu sasniegšanā. Kā uzņēmums ar lielu atbildību izturamies pret katru, ko saucam par mūsu draugu, – pret mūsu klientiem, sadarbības partneriem un sporta veidiem. Darbā ar tiem allaž esam uzticami, profesionāli un attīstīties kāri, tāpēc ciešākas sadarbības saiknes izveidošana ar LFF un Latvijas futbolu bija tikai loģisks solis, it īpaši ņemot vērā dabisko sinerģiju starp 11 vilkiem jeb Latvijas izlasi un mūsu uzņēmumu,” pauž 11.lv valdes priekšsēdētājs Jānis Trēgers. “Īpaši mūs uzrunā Latvijas izlases jaunās vērtības – vienotība, lepnums un cīņas gars. To iedzīvināšana nav ātrs process, un tajā ir vajadzīgs drauga plecs. Latvijas izlases jaunais 11vilki zīmols un identitāte Latvijas sporta telpā viennozīmīgi izceļas un iemieso milzīgu potenciālu. Mēs palīdzēsim to atklāt vēl vairāk, turklāt paralēli strādāsim arī ar citiem Latvijas futbola segmentiem. Ir visi iemesli uzskatīt, ka šī būs ražīga sadarbība, kas Latvijas futbolam dos vēl vienu attīstības grūdienu.”