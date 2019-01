Lielajā ģildē skanēs Imanta Ramiņa opera "Lakstīgala"

Opera Latvijas pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada nogalē, un to redzēja arī pats komponists, kurš šim notikumam par godu bija ieradies Latvijā. Operas radīšanā komponistu iedvesmojis Andersena stāsts par Lakstīgalu, kuras mīlestības dziesma spēj apburt ikvienu. Viesojoties Latvijā, I. Ramiņš intervijā Latvijas Radio 3 – Klasikai atzina: „Tā nav gluži bērnu opera. Kāpēc? Tāpēc, ka Andersens stāstus rakstīja ne tikai bērniem. Lai gan stāsti ir samērā vienkārši, tiem piemīt arī dziļums, kas labāk uztverams pieaugušajiem.” Turpinot par pašu operu, viņš piebilst: „Operā ievītie stāsti ir kā mazi dārgakmeņi. Te ir humors, te ir patoss... Visdažādākās emocijas. Te satiekas divi lielie temati – dabīgais un mākslīgais.”

H. K. Andersena pasaka vēsta par Ķīnas ķeizaru, kurš, uzzinot, ka viņa valstī dzīvo brīnumskaisti dziedoša lakstīgala, uzdod saviem padotajiem sameklēt šo mazo, pelēko putniņu. Nonākot pilī, lakstīgala apbur ķeizaru tik ļoti, ka viņš nolemj putniņu paturēt. Kādu dienu ķeizars saņem dāvanu no Japānas – dārgakmeņiem rotātu spožu mākslas darbu. Tas ir mehāniskais putns – mākslīgā lakstīgala, kas ikreiz dzied vienu un to pašu dziesmu. Drīz vien īstā, ārēji necilā lakstīgala pamet pili un tiek izraidīta no valsts. Pēc daudziem gadiem, ķeizaram esot uz nāves gultas, mehāniskais putns salūst. Mazā, dzīvā lakstīgala ierodas pilī, lai apburtu Nāvi ar savu dziesmu un atgrieztu valdniekam dzīvību. Tas ir cildinājums mūzikas dziedējošam spēkam, patiesām vērtībām un mīlestībai.