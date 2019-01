LDz prezidents sācis veikt UIC Eiropas reģionālās asamblejas pirmā viceprezidenta amata pienākumus

LDz prezidents E.Bērziņš atzīmē: “Mana ievēlēšana viceprezidenta amatā parāda to, ka Latvijas pieredze dzelzceļa nozarē tiek novērtēta starptautiskā līmenī. Būtiski, ka manu kandidatūru atbalstīja gan Rietumvalstu, gan Austrumvalstu pārstāvji. Tas nozīmē, ka Latvija var spēlēt labu starpnieka lomu starp dažādām sistēmām, atrodot vislabākos ekonomiskos risinājumus gan vienai, gan otrai pusei. No Eiropas mēs varam mācīties par pasažieru pārvadājumiem, tikmēr Eiropa no mums – par kravu pārvadājumiem pa atšķirīgo 1520mm sliežu sistēmu.”