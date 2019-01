Partijām piedāvāts tiekties uz pārpalikuma veidošanu budžetā

Tāpat līgumā paredzēts noteikt, ka topošās valdības partijas varētu atbalstīt tikai tāda budžeta pieņemšanu, kurā paredzētais vispārējās valdības budžeta strukturālais deficīts nepārsniedz 1% no attiecīga gada iekšzemes kopprodukta (IKP), neskaitot Eiropas Komisijas piešķirtās atkāpes no vidējā termiņa budžeta mērķa. Budžetam arī jāatbilst Fiskālās disciplīnas likumam, norādīts dokumentā.

Tāpat paredzēts sagatavot iesniegšanai Saeimā likumprojektu par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019.-2021.gadiem ar vispārējās valdības budžeta deficītu, kas 2019.gadā nepārsniedz 0,7% no IKP, 2020.gadā - 0,25% no IKP, bet 2021.gadā - 0,38% no IKP.