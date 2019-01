Lauku māju un viensētu pārdevēji spiest samazināt cenas

“Ja lauku mājas pārdošanas cena ir 40 tūkstoši eiro, bet vērtētājs tirgus vērtību nosaka ne vairāk par 30 tūkstošiem, tad banka aizdos līdzekļus 80% apmērā no šiem 30 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka pirmā iemaksa klientam jau pašā sākumā pieaug ievērojami - viņam ir nepieciešams līdzfinansējums ne tikai šie 20% no 30 tūkstošiem eiro, bet arī vēl plus 10 tūkstoši savas naudas, kuru veido šī atšķirība starp tirgus vērtību un iegādes summu,” izskaidro “Swedbank” Hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis.