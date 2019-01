Māra Upmane-Holšteine atklāj gaidāmā bērniņa dzimumu

Pirmais JAUNKUNDZES foto! Upmaņu deguns! Un krītiņu brandža jau blakus - pētīt, brīnīties un pats galvenais kopā sagaidīt lielo (un cerēto) atbildi: Jā, jums būs meitenīte! 💛💛💛 Ronja saka, ka māsu sauks Varavīkšņu Sirsniņa! 😅 Ezra jau iejūtas lomā un auklē bēbīšlelli. Nosvinējām ar brīvdienu, baloniem un donutiem 🧡 #21weeks

A post shared by Mara Upmane-Holsteine (@astro_maar) on Jan 14, 2019 at 12:03pm PST