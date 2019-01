Zahera viesnīca – vēsture, kūkas un kaislības

Romāns sākas viegli trillerīgā noskaņā – no gripas mirst Eduards Zahers un viņa atraitnei, trīsdesmitgadniecei Annai, ir divas iespējas: turpmākajā dzīvē paļauties uz vīratēva gādību vai mēģināt vienai noturēt vīra biznesu. Anna izvēlas otro, un kopš šī brīža itin visam Zahera viesnīcā jānorit nevainojami. Lai paturētu mājas, jaunā sieviete ir gatava strādāt pati un nostrādināt citus... bet tas nozīmē, ka viesnīca turpinās darbu. Brīnišķīgā celtne pulcē gardēžus un sazvērniekus, mīlētājus un blēžus. Šarmantā un nepacietīgā princese Konstance fon Traunšteina un viņas jaunlaulātais vīrs Georgs Zahera viesnīcā sastopas ar izdevējiem Maksimiliānu un Martu Āderholdiem – un šī tikšanās ir liktenīga ikvienam no viņiem. Marta un Makss meklē jaunus rakstniekus, Konstance vēlas dzīvi kā reibinošu pasaku, bet princis Georgs ir gatavs sagraut veco ķeizaristes kārtību un būvēt jaunu. Kamēr jaunie ļaudis kaļ plānus, ceļā no darba uz mājām pazūd jauniņa Zahera viesnīcas kalponīte Marija. Vecāki un kriminālpolicija meklē pazudušo bērnu, bet Zahera viesnīcā satraukumu nejūt – te pirmajā vietā vienmēr ir viesu labklājība. Te sievai, kas tiekas ar mīļāko, klusām dara zināmu, ka tikko viesnīcas slieksni pārkāpis likumīgais vīrs, tikpat diskrēti piesedz Ādama kostīmā tērpušos erchercogu, kurš no apartamentiem izskrējis vestibilā, te uzklausa ķeizara mīļāko, pabaro trūcīgus, bet talantīgus studentus... un zina visu par visiem, bet nevienam to neizpauž.