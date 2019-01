Pirmo Purvīša balvu par mūža ieguldījumu saņems Džemma Skulme

Apaļais nominēts par gleznu sēriju "Diaries from Earth", kas tapusi laika posmā no 2014.līdz 2018.gadam, bet Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles laikā tiek eksponēta no 2.jūnija līdz 28.oktobrim. Balvas eksperti K.Epneru nominējuši par darbu "Forget Me Not" Kristapa Morberga rezidencē pērnā gada Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles laikā. Savukārt I.Epnere balvai kandidē par personālizstādi "Dzīvo atmiņu jūra", kas 2017.gada pirmajā ceturksnī tika eksponēta laikmetīgās mākslas centrā "kim?".