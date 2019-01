Pētījums: teju katrs piektais autovadītājs, kas lietojis mobilo telefonu pie stūres, to noliedz

“Tas, ka mobilo tālruņu lietošana pie stūres ir bīstama, ir neapšaubāms fakts. BALTA sadarbībā ar LU veiktais simulatorpētījums uzskatāmi parāda – īsziņu lasīšana neatkarīgi no tā, vai saņemtā ziņa bijusi ar iepriecinošu vai nepatīkamu saturu, kā arī zvanīšana, turot telefonu rokās, rada ievērojamas izmaiņas autovadītāju braukšanas uzvedībā,” skaidro Uldis Dzintars, BALTA valdes loceklis, uzsverot pētījumā atklāto – cilvēki šo bīstamību apzinās, tomēr turpina apvienot auto vadīšanu ar tālruņa lietošanu.

Pētījuma gaitā brīvprātīgie dalībnieki (42% vīriešu, 58% sieviešu, vidējais vecums 33,5 gadi, augstākā izglītība 80% dalībnieku) ar vismaz vienu gadu lielu autovadīšanas stāžu tika lūgti sēsties pie autosimulatora stūres. Brauciena laikā katrs šoferis saņēma divas īsziņas: vienā tika kritizētas viņa braukšanas prasmes, otrā – gluži pretēji – tās tika īpaši uzslavētas. Tāpat pētījuma dalībniekiem brauciena laikā bija jāsazvanās ar pētījuma asistentu. Lai novērtētu īsziņu un zvanu ietekmi, tika mērīta šofera novirzīšanās no joslas centra un ātruma izmaiņas. Papildus autosimulatora datiem respondenti aizpildīja aptauju par savu uzvedību uz ceļa, vērtībām, viedierīču lietošanas riska novērtējumu un braukšanas prasmēm.

“Viedierīču lietošana mūsdienās ir tik pašsaprotama, ka autovadītāji bieži vien īpaši neaizdomājas par riskiem, kas ar to saistās pie auto stūres. Ir grūti novērtēt, cik daudz negadījumu notiek tādēļ, ka autovadītāju uzmanību novērš viedierīču saturs – ja noticis satiksmes negadījums, visdrīzāk, autovadītāji neatzīstas, ka viņu uzmanību novērsušas darbības ar telefonu, jo cilvēkiem ir tendence izlikties “pareizākiem”, nekā viņi ir īstenībā. Tomēr, neraugoties uz augsto pašvērtējumu, simulatora rezultāti rāda pretējo,” stāsta psihologs, PhD Ivars Austers.

Galvenās problēmas, kas parādījās pētījuma dalībnieku braukšanas stilā, lietojot mobilo telefonu, bija ievērojamas vidējā ātruma izmaiņas telefonsarunas laikā, kā arī krasas novirzes no joslas centra, saņemot īsziņas neatkarīgi no to satura.