Vaidere: EP vēlēšanās Latvijā gaidāma ļoti sīva cīņa

Vai jums ir bažas, ka nākamais EP sastāvs varētu būt vairāk noskaņots pret ES kā veidojumu?

Ļoti ceru, ka ne, jo visi redz, cik grūti veicas ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, proti, cik tas ir dārgs un ilgs process, kas nedod labumu nevienai no pusēm. Tagad Itālijā ir ļoti nopietna situācija ar budžetu. Šīs valsts valdībā ir pārstāvētas abas populistu partijas, bet ar pilnīgi pretējām nostādnēm daudzos jautājumos. Itālijas budžetā tika samests viss, un tas izrādījās ļoti liels. EK to neatbalstīja, un Itālija tomēr nevarēs ignorēt EK viedokli. Itālijai jau tā ir milzīgs ārējais parāds - 120% no IKP, kas ir divreiz lielāks, nekā pieļaujams eirozonā. Kas Itālijai šo naudu aizdos, ja budžets būs ar tādu deficītu? Pamazām Itālijas bravūra noplok, un šis jautājums tiks risināts. Diez vai EP kļūs būtiski eiroskeptiskāks, jo iepriekšējo gadu notikumi ir parādījuši, ka ir svarīgi turēties kopā. Grūtības parasti rodas tad, kad kāda valsts izturas ļoti egoistiski un nedomā par citām valstīm.

Vai un kādas problēmas varētu rasties, ja nākamais EP būs vairāk noskaņots pret ES?

Par nopietnām problēmām nedomāju, jo man nav tādu prognožu, ka ļoti nopietni varētu pieaugt eiroskeptiķu skaits. Prognozes gan dažkārt mainās no ārējiem apstākļiem, bet tas ir tas, ko varu teikt šobrīd.

Kā EP vēlēšanu rezultāti varētu ietekmēt nākamo ES daudzgadu budžetu?

Tas ir tas, ko mēs ļoti cenšamies novērst - lai nākamais daudzgadu budžets nebūtu ļoti populistisks un neizjuktu. Tādēļ pirms Ziemassvētkiem Budžeta komiteja ļoti intensīvi strādāja. Mūsu mērķis bija pieņemt budžetu līdz 2019.gada pavasarim, taču EK jau sāk runāt par to, ka budžets varētu tikt pabeigts tikai rudenī. Tas varētu būt ļoti sarežģīti. Ienāks jauni deputāti, turklāt mainīsies arī EK. Budžeta pieņemšana varētu ievilkties uz ļoti ilgu laiku, ja nepaspēsim to pieņemt līdz šā EP sasaukuma beigām. Mēs nezinām, kādas būs jauno deputātu prioritātes. Drošība un Eiropas aizsardzība ir ļoti svarīgas prioritātes, bet, ja nāks populisti, viņi teiks, ka tas nav vajadzīgs. Jau 2014.gads pierādīja, cik ļoti grūti bija pieņemt budžetu, jo EK ieradās 20 stažieri jeb komisāri, kas EK un EP darbu nojauta tikai teorētiski, un bija grūti vienoties. Arī pieņemot budžetu jau pavasarī, tāpat būs vajadzīgi divi gadi, lai visus likumus sakārtotu un 2021.gadā varētu sākties reāla darbība. EP strādā tik, cik var, bet tas nav atkarīgs tikai no mums. Tas ir atkarīgs arī no ES dalībvalstīm, jo esam ierosinājuši, ka jāpaaugstina iemaksu griesti, par ko ir dažādi viedokļi. Ar šo risinājumu "Brexit" radītais robs – 11 līdz 14 miljardi eiro - lielā mērā tiktu nosegts.

Kurš kandidāts, visticamāk, varētu pārņemt EK prezidenta amatu?