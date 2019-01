Ērgļu pašvaldība vēlreiz mēģinās izsolīt Braku mežu

Pašvaldības rīkotajā izsolē tiek piedāvāts iegādāties 2933 kubikmetrus koksnes jeb 26,7 hektārus meža. No tā 6,6 hektāros tiek pieļauta kailcirte, 12,7 hektāros būs jāveic izlases cirte, 0,7 hektāros - kopšanas cirte, bet 6,7 hektāros - sanitārā cirte.

Jau vēstīts, ka vairāki aktīvi Ērgļu novada iedzīvotāji nav apmierināti ar pašvaldības lēmumu izsolīt Braku meža cirsmu pie Blaumaņa dzimtajām mājām un cer nosargāt mežu no izciršanas.

Novada domes opozīcijas deputāts Māris Olte, kurš pārstāv apvienību "Kopā ir spēks", aģentūrai LETA iepriekš pauda sapratni, ka nav iespējams mainīt pašvaldības plānus attiecībā uz visu Braku mežu, taču, "ja izdosies nosargāt zibens šķelto akmeni un 100 soļu taku, tad to jau varēs uzskatīt par mazo uzvaru". "Ja no izciršanas izdosies nosargāt šo Brakiem visraksturīgāko ainavu, tad mēs to uzskatīsim par savu mazo uzvaru," sacīja Olte.