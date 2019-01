Bērziņš: Latviešu literatūra ir viens no būtiskākajiem latviešu valodas nesējiem

“Latvijas literatūra ir viena no kultūras nozarēm. Tomēr tā nav tikai kultūras nozare, bet arī mūsu latviskās identitātes elements,” intervijā stāsta rakstnieks. “Ir labi, ka mums ir sava valoda - latviešu valoda. Taču valodai līdzi laikiem ir jāattīstās, un vajag arī dokumentēt, kā tā attīstās. Tas notiek caur literatūru,” sarunā ar projektu “Bibliotēka” Māris Bērziņš sniedz ieskatu rakstīšanas aizkulisēs. Viņš stāsta par laiku, kad sācis pievērsties tekstu radīšanai, atklāj, kā tapis vēsturiskais romāns “Svina garša”, un iepazīstina ar savu mājas bibliotēku.

