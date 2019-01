“Lielajā dzintarā” atskaņos jaunu Mendelszona, Ravela un Dzenīša koncertprogrammu

“Spīķeru kvarteta” repertuārs ir daudzveidīgs un sniedzas no Vīnes klasikas pērlēm līdz pat mūsdienu partitūrām, īpašu akcentu liekot uz latviešu mūziku. Tā iekļauta arī jaunajā koncertprogrammā – Andra Dzenīša Trešais stīgu kvartets “Introversija un atvadas”, kas tapis pēc Pētera Vaska fonda pasūtinājuma un rakstīts tieši “Spīķeru kvartetam”.

“Šajā programmā esam iekļāvuši trīs ļoti atšķirīgu komponistu darbus – trīs dažādas pasaules, kuras visas mums ir fascinējošas. Ravels ar savām neparedzamajām un reizēm neiedomājamajām harmonijām, smaržām, krāsu gammu maiņām, ritmu labirintiem, Mendelszons ar savu tīro, jauneklīgo skatu, arī trauksmaini romantiskām brāzmām, Dzenītis ar savu tiešumu, pat skarbumu. Dzenīša kvartets "Interlūdija un atvadas", mūsuprāt, ir viens no labākajiem pēdējā laikā uzrakstītajiem skaņdarbiem. To spēlējot, katru reizi atrodam ko jaunu. Turpretim Mendelszona un Ravela kvartetus atskaņosim pirmoreiz. To atskaņošana mums ir gan liels izaicinājums, gan prieks,” par gaidāmo koncerta programmu stāsta “Spīķeru kvarteta” vijolniece Marta Spārniņa.