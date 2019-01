Gorkšs: Ticam, ka jaunais treneris palīdzēs mums sasniegt nospraustos mērķus

"Trenera vārdu šobrīd neesam tiesīgi izpaust, tāda ir viņa paša vēlme. Esmu deleģēts ar viņu noslēgt trīs gadu līgumu. Vienmēr vēlamies labāko opciju, tāpēc nācās iet uz kompromisiem, ka trenera vārds tiks izziņots 1.martā. Ar to datumu spēkā būs arī līgums," atklāja Gorkšs.

"Šis treneris ir ārzemnieks. Viņš mūsu redzeslokā bija jau no paša sākuma – viens no trim kandidātiem, kura variantu izskatījām. Pirms tam treneris kopā ar sporta direktoru Daini Kazakeviču sastādīs treniņplānu un viņam tiks izstāstīts, ko no viņa sagaidām. Esam priecīgi, ka ar viņu esam vienojušies. Mums ir ļoti augstas speciālists uz nākamajiem trijiem gadiem. Ticam, ka šis treneris palīdzēs mums sasniegt nospraustos mērķus," skaidroja Gorkšs.