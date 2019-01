"Swedbank" filiālēs joprojām rindas

"Tomēr jāuzsver, ka lielākajai daļai klientu kodu kartes dēļ uz filiāli nav jādodas - ja īpašumā ir viedtālrunis, "Smart-ID" var lejupielādēt katrs pats, kaut vai sēžot savā viesistabas dīvānā un nepieciešamības gadījumā izmantojot internetbankā pieejamās instrukcijas. Ja saviem spēkiem neizdodas, vispirms var palūgt padomu kādam tehnoloģiju pazinējam un tikai tad sazināties ar banku. Savukārt tiem, kuri ikdienā izmanto valsts izsniegto eID karti, ir iespēja to lietot arī darbībai internetbankā, kā arī ļoti ērti iegūt "Smart-ID", neatejot no sava datora. Ja gadījumā karšu lasītājs eID lietošanai vēl nav pieejams, to var izdarīt "Swedbank filiālēs", bibliotēkās un valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros," klāstīja Frolovs.