ĀM: arī Latvijas attiecībās ar Lielbritāniju gaidāma liela neskaidrība

Kalniņa-Lukaševica atzina, ka tagad aktīvi tiek runāts par Lielbritānijas izstāšanās datuma atlikšanu. Teorētiski tas ir iespējams, ja britu valdība to lūdz un visas pārējās 27 ES valstis tam piekrīt.

Ministrijas pārstāve uzskata, ka ĀM ir gana aktīvi informējusi cilvēkus un uzņēmējus par Brexit procesiem un situāciju, kas iestājās, ja nav vienošanās par britu izstāšanos no ES. Daudziem Latvijā ir bijusi sajūta, ka diez vai nonāksim pie sliktākā Brexit scenārija, tomēr tas itin drošiem soļiem tuvojas, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem nopietni jāgatavojas, piebilda Kalniņa-Lukaševica.

Ārlietu ministrs informēja, ka aicinās Latvijas valdību, ja tāda būs izveidota, vai Saeimu pieņemt lēmumu, ka Latvija garantē mūsu valstī esošajiem britiem līdzšinējās tiesības, attiecīgi sagaidot tādu pat rīcību no Lielbritānijas pret Latvijas valstspiederīgajiem.

"Apakšnams ir runājis, un valdība to ņems vērā," pēc balsojuma atzina premjere. "Ir skaidrs, ka apakšnams neatbalsta šo vienošanos, taču šī vakara balsojums mums neko nepasaka par to, ko tas atbalsta." Viņa piebilda, ka nav skaidrs pat tas, vai parlaments cienīs britu tautas lēmumu par izstāšanos no ES.