Izsludina “Jūrmalas festivāla” programmu un biļešu iepriekšpārdošanu

24. jūlijā uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzmirdzēs divas jaunas zvaigznes, kas apbūrušas slavenāko pasaules koncertzāļu klausītājus – latviešu vijolniece Kristīne Balanas un pianists brīnumbērns no Lielbritānijas Džordžs Harliono (George Harliono). Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Aināru Rubiķi viņi atskaņos pasakaini skaisto Fēliksa Mendelszona (Felix Mendelssohn) “Vijolkoncertu miminorā” un Pētera Čaikovska (Pyotr Tchaikovsky) “Pirmo klavierkoncertu”.

26. jūlijā pirmo reizi “Jūrmalas festivāls” aicinās klausītājus uz itāļu komponista Pjetro Maskanji (PjetroMaskanji) slavenākās operas “Zemnieka gods” koncertuzvedumu. Vienā no skaistākajām itāļu operāmkopā ar pasaulē slavenāko Latvijas tenoru Aleksandru Antoņenko uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzmirdzēs mecosoprāns Denīze Uzuna (Deniz Uzun, Vācija), baritons Jānis Apeinis, soprāns Alisa Zinovjeva, mecosoprāns Andžella Goba un Jūrmalas festivāla orķestris, diriģenta Vello Pāna (Vello Pähn, Igaunija) vadībā.

Par klausītāju iemīļotu tradīciju “Jūrmalas festivālā” kļuvuši koncerti “Brodvejas mūziklu zelta izlase”. 27. jūlija vakarā uz jaunu programmu aicinās mūziklu zvaigznes no Londonas – Aians Virgo (Ian Virgo), Adrians der Gregorjans (Adrian Der Gregorian) un Sāra Foksa (Sarah Fox). Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Robertu Pērvisu (Robert Purvis) no Lielbritānijas viņi izpildīs skaistākās ārijas un duetus no Leonarda Bernsteina (Leonard Bernstein), Ričarda Rodžersa (Richard Rodgers), Endrū Loida Vēbera (Andrew Lloyd Webber), Koula Portera (Cole Porter) un citu komponistu mūzikliem, sagādājot neaizmirstamu vasaras vakara muzikālo piedzīvojumu Dzintaru koncertzālē.