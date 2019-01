Lukašenko uzdod Baltkrievijas valdībai meklēt iespēju naftas piegādēm caur Baltijas valstu ostām

Kauņas pilsēta iegūs no "Rail Baltica"

Laikraksts “Lietuvos Rytas” raksta par “Rail Baltica” izdevīgumu Kauņas pilsētai. Tiek plānots, ka dzelzceļa līnijas izbūve būs tikpat efektīva tūristu piesaistes ziņā kā Klaipēdai ieņēmumi no kruīzu kuģu tūristiem. Tūristu plūsma no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Polijas un Vācijas varētu pieaugt par 15 procentiem. Pašlaik ar autobusiem, kā arī ar automašīnām starp Poliju un Lietuvu gadā tiek pārvadāti 2 miljoni pasažieru, bet mūsu kaimiņi prognozē, ka, izmantojot “Rail Baltica”, ceļos jau 4-6 miljoni pasažieru.

Portāls Alfa.lt raksta par situāciju aviokompānijā “Small Planet Airlines”, kuras direktors vērsās tiesā ar lūgumu sākt uzņēmuma bankrota procedūru. “Small Planet Airlines” no 357 darbiniekiem ir palikuši vairs tikai 67 cilvēki, bet Civilās aviācijas administrācija uzņēmumam ir apturējusi pārlidojumu veikšanas licenci. Aviosabiedrības parādsaistības sasniedz 14,6 miljonus eiro, tostarp 1,8 miljoni eiro jāizmaksā pasažieriem kompensācijās.

Tikmēr dzelzceļa uzņēmuma “Lietuvos geležinkeliai” meitas kompānija “Gelsauga” plāno no darba atlaist pusi darbinieku - no mazliet vairāk nekā 1000 darbiniekiem 555 cilvēkus. Šis uzņēmums mātes kompānijai vairs nesniegs ēku apsaimniekošanas un tīrīšanas pakalpojumus, bet “Lietuvos geležinkeliai” tos iegādāsies no citiem uzņēmumiem.