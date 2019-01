Sestdien, 19. janvārī, Jelgavā, klubā „Melno cepurīšu balerija” uzstāsies hiphopa apvienība „Latgalīšu reps” no Ludzas, kura decembra beigās laida klajā savu debijas albumu „Žārei gaļi”.

- Jums šis būs pirmais koncerts Jelgavā. Vai tā ir tālākā vieta no Ludzas, kurā būsiet snieguši koncertu?

- Tālākā vieta, kur sniedzām koncertu, pagaidām bija Rīga. Jelgava "Latgalīšu repam" ir īpaša vieta, jo tur ierakstām savas dziesmas, no turienes nāk mūsu video operators (Toms Markovs) un pēdējā klipā redzamās animācijas, kā arī albuma koveru uzzīmēja arī jelgavnieks.

- Līdz šim esiet publicējuši videoklipus vairākām dziesmām no jaunākā albuma. Sižeta autori esat jūs. Vai par kopskata ideju viegli izdodas vienoties?

- Skatoties jūsu dziesmu videoklipus, tiem apakšā ir teksta tulkojums latviski. Vai kāds ir jums sūdzējies par to, ka, klausoties dziesmu, nesaprot, par ko tā ir?

- Parasti klausītāji, tie, kas nesaprot, ir ļoti pateicīgi par to, ka zem video ir tulkojums. Tādā veidā tiek iepazīstināti ar latgaliešu valodu tuvāk. Tie, kas nesaprot un negrib saprast, parasti laikam mūsu daiļradei nepievērš uzmanību.

- Latgalieši ir atklāti un sirsnīgi cilvēki, tāpēc negatīvismam mūsu tekstos īpaši nav vietas, arī humors ir neatņemama latgaliešu sastāvdaļa. Cenšamies turēt to visu līmenī.

- Kā jums šķiet, vai jaunā paaudze šobrīd novērtē savas saknes, vietu, no kurienes tie nāk?

- Grūti spriest par jauno paaudzi. Ir manīts, ka latgaliešiem ir savdabīgi skaļā balsī paziņot, no kurienes aug saknes. Mēs esam pateicīgi savai zemei par to, ka nākam tieši no šejienes.