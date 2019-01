Laimes lācis Buks un galvenie stratēģijas pīlāri

Finansiālais "caurums" LVF, Latvijas iedzīvotāji nav muļķi, volejbola IKEA

J.Buks: Visus uzvārdus vēl pagaidām negribu nosaukt. Varu vien pateikt, ka tur ir viena no Latvijā labākajām mārketinga speciālistēm, gribu LVF darbā iesaistīt arī sporta skolu pārstāvjus. Māris Trušelis no Jēkabpils, pludmales volejbola pārzinātāji Andris Blaka un Arnis Tunte arī ir manā komandā. Tas ir ļoti svarīgi, jo es atzīstu, ka visu nezinu. Tādēļ man vajadzīgi labi palīgi.

J.Buks: Labā ziņa ir tā, ka LVF praktiski vispār nav privāto atbalstītāju. Līdz ar to - nav ko zaudēt! Es savos ekonomiskajos uzskatos esmu ļoti liberāls. Ja Saeima vēlas regulēt nebanku kredītdevējus, tad vajadzētu līdzīgi regulēt arī bankas. Bankas šos ātro kredītu devējus uzskata par nevēlamiem konkurentiem. Tomēr tās pašas nespēj nodrošināt šādu pakalpojumu. Bankas šajā gadījumā ir kā tādi milzu lempji. Savukārt ātro kredītu potenciālajam klientam tūlīt vajadzīga maza naudas summa. Ja man baņķieri sāk stāstīt, ka ātro kredītu bizness ir neētisks, es viņiem jautāju: ar ko tad banku bizness ir ētiskāks? Deputāti stāsta, ka cilvēki neapzinās, ko viņi dara, aizņemoties no nebanku kreditoriem. Paklausieties, ja Jūs tautu uzskatāt par tādiem muļķiem, tad aizliedziet viņiem arī balsot vēlēšanās! Piedevām, nebanku kredītdevēji ir ļoti lieli mecenāti gan kultūras, gan sporta nozarē.

TVNET: Pēdējos gados esmu vērojis dažādas vadības maiņas vietējās sporta federācijās. Parasti ir solījumi pirms vēlēšanām, bet, nonākot īstajā darba vidē, ievēlētais sastopas ar reālo situāciju un no kaut kā savos solījumos tomēr jāatkāpjas. Ja Jūs piektdien kļūsiet par jauno LVF prezidentu, no kā noteikti neatkāpsieties un kur pieļausiet kompromisus? Ja pēc, piemēram, gada Jūs intervēšu vēlreiz, būs iespēja salīdzināt solīto ar izdarīto.

J.Buks: Noteikti nebūšu atkāpies no LVF pārvaldes modeļa maiņas, kas ietver arī funkciju auditu. Noteikti ieviesīsim trīs līmeņu pārvaldību. Ļoti svarīgi ir dažādu turnīru organizēšanu nodot ārpakalpojumu sniedzēju rokās. No tā nav jābaidās! Jāievieš caurspīdīgums, jāpiesaista privātie sponsori. Ja to visu izdarīsim, tad puse no mērķiem jau būs sasniegta. Cīņa vienam pret otru ir svarīga volejbola laukumā, nevis federācijā. Jebkura biznesa veiksmes pamatā ir procesu loģistika. Pasaules labākais piemērs ir IKEA. Gribās izveidot tādu volejbola IKEA. Pārējo paveiks volejbolisti laukumā.