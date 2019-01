Pētījums: 41% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi maksājumiem ar telefonu vai citu tehnoloģiju

Pētījumā noskaidrots, ka patlaban jau 51% Latvijas iedzīvotāju ir bezkontakta norēķinu kartes un no bezkontakta norēķinu karšu lietotājiem 63% jau tuvākajā nākotnē ir gatavi maksājumiem ar telefonu vai citu valkājamo tehnoloģiju.

Savukārt "Hansab" grupas Karšu maksājumu risinājumu vadītājs Alars Alumā skaidroja, ka bezkontakta karšu maksājumu drošība sastāv no vairākiem drošības posmiem - karšu pieņemšanas iekārta, kartes maksājuma pieteikums, darījuma apstrāde, kartes maksājuma vispārējais process, kā arī kartes lietotāja zināšanas.

Alumā norādīja, ka cilvēki joprojām izsaka bažas par savu karšu drošību, kas kavē straujāku maksājumu izaugsmi, piebilstot, ka vairāki no izplatītajiem pieņēmumiem par drošību ir aplami. Tā, piemēram, mīts ir tas, ka zaglis ar nozagtu karti uzreiz var iztērēt visu tajā esošo naudu, jo maksājumiem ir 25 eiro limits, turklāt kartes zādzības gadījumā banka atdos nozagto naudu.

"Tāpat mīts ir tas, ka karti var nolasīt no attāluma, - šo karti var nolasīt tikai no četru centimetru attāluma, un to var izdarīt tikai ar apstiprinātu karšu termināli," sacīja Alumā. Viņš piebilda, ka bezkontakta maksājumu kartes nav iespējams arī klonēt.