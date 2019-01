Gundega Skudriņa aizlaidusies no Latvijas, lai gozētos Kostarikas siltajos saules staros

Atnāc uz beach bāriņu un par kompanjonu blakus uzmetas dzīvs krokodils. Tagad gan mūs, gan viņu apsargā policisti. #Tamarindo#barsarkrokodilu#relax#draudziba#piedzivojumi

A post shared by Gundega Skudriņa (@metroskudra) on Jan 8, 2019 at 2:46pm PST