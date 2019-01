Lietuva maksās €130 000 slepenajā CIP cietumā ieslodzītam palestīnietim no Saūda Arābijas

Kā pastāstījis Jankevičs, šī izmeklēšana turpinās un Lietuvas tiesībsargājošās iestādes nesen pārkvalificējušas izmeklēšanas priekšmetu no iespējamas cilvēku nelikumīgas transportēšanas pāri robežai uz iespējamu noziegumu pret cilvēcību, kam Lietuvas kriminālkodeksā nav paredzēts noilgums.

Attiecīgais kriminālkodeksa pants paredz atbildību par starptautisko tiesību normās aizliegtu izturēšanos pret cilvēkiem, par ko draud brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem vai mūža ieslodzījums.

Kā maijā konstatēja Strasbūras tiesas tiesneši, amerikāņi Abu Zubaidu aizturējuši 2002.gadā Pakistānā aizdomās par viņa līdzdalību 2001.gada 11.septembra terora uzbrukumu rīkošanā. Vēlāk viņš nopratināts slepenos cietumos Polijā, Taizemē un Marokā, bet 2005.gada februārī slepeni nogādāts Lietuvā, no kurienes aizvests 2006.gada martā. Līdz pat šim laikam Abu Zubaida tiek turēts ieslodzījumā bez tiesas sprieduma.

Dafija arī norādījusi, ka Abu Zubaida 2017.gada decembrī svītrots no ANO "melnā saraksta", kurā iekļautajām personām noteiktas sankcijas, līdz ar to nekādu šķēršļu pārskaitīt viņam norādīto summu nav.

Kā ziņots, ASV Senāts 2014.gada decembrī publiskoja ziņojumu par CIP slepenajiem aizturēšanas centriem. Cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka viens no šiem centriem, kas ziņojumā dēvēts par "violeto centru", no 2004. līdz 2006. gadam atradies Antaviļos, netālu no Viļņas.