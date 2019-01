Banku analītiķi prognozē, kā "Brexit" scenāriji ietekmēs Latvijas ekonomiku

Swedbank" galvenā ekonomiste Lija Strašuna aģentūrai LETA norādīja, ka līdz pašreizējam Lielbritānijas izstāšanās no ES jeb "Brexit" datumam ir palikuši nu jau tikai divarpus mēneši, tomēr kopš pērnā gada decembra nav tikts nekur tālu. "Kā gaidīts, Lielbritānijas parlaments ir noraidījis pašreizējo vienošanos ar ES. Šovakar sekos uzticības balsojums [premjerministres Terēzas] Mejas valdībai, un pašlaik izskatās, ka to gan Meja vinnēs, jo viņas partijas biedri nav ieinteresēti jaunās vēlēšanās. Ir pieaugusi varbūtība, ka Lielbritānija prasīs ES izstāšanās termiņa pagarināšanu, piemēram, gadījumā, ja tiek rīkots jauns referendums, kurā, šķiet, ir ieinteresēta opozīcija. Tomēr Lielbritānijas parlaments ir tik sašķelts, viedokļi tik dažādi un saspīlējums tik augsts, ka situācija var strauji mainīties un nevar izslēgt jebkuru scenāriju, piemēram, jaunu valdību vai jaunas vēlēšanas gadījumā, ja Mejas valdībai tiek izteikta neuzticība, kas arī prasītu termiņa pagarināšanu, vai arī Lielbritānijas izstāšanos no ES jau 29.martā bez jebkādas vienošanās," viņa sacīja.

"Swedbank" galvenā ekonomiste norādīja, ka visi scenāriji, izņemot "Brexit" bez vienošanās, lielu ietekmi uz Latviju tuvākajā laikā neatstās - jebkura veida vienošanās paredzētu vismaz divu gadu pārejas periodu, kuras laikā gan Lielbritānijas, gan ES uzņēmēju tiesības un pienākumi praktiski nemanītos, bet ilgtermiņā izmaiņas tirdzniecības plūsmās un piegāžu ķēdēs būs atkarīgas no tā, kāda izskatīsies gala vienošanās. Pašlaik to ir ļoti grūti paredzēt, jo šobrīd uz galda ir vienošanās, ka par visiem strīdīgākajiem jautājumiem vienosies pēc 29.marta, kas ir Lielbritānijas izstāšanās termiņš.

Pēc Strašunas minētā, "Brexit" bez vienošanās kardināli mainītu spēles noteikumus, jo šī brīža ES likumi vairs nebūtu spēkā - tas ietekmētu gan tirdzniecību, gan cilvēku pārvietošanos, gan jebkuru citu sadarbību ar Lielbritāniju. Latvijas iedzīvotājiem importētas preces un pakalpojumi no Lielbritānijas kļūtu dārgāki, ceļošana uz Lielbritāniju sarežģītāka. Tāpat pieaugtu šķēršļi eksportam uz Lielbritāniju. Latvija eksportē uz Lielbritāniju apmēram 5% no visām precēm un 8% no pakalpojumiem. "Mūsu aplēses liecina, ka augstākas izmaksas eksportam un importam varētu veidot ap 0,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet daļu no šīm izmaksām, visticamāk, uz sevi paņemtu Lielbritānijas puse," viņa piebilda.