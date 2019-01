Kanters: Lēmums nedoties uz Londonu bija smags

"Saņemu daudzus nāves draudus. Man patika pastaigāties pa Ņujorku vienam pašam, bet es to vairs nevaru darīt. Mani draugi un ģimene Turcijā var tikt arestēti tikai par to, ka sarunāsies ar mani. No sportiskā viedokļa mans lēmums nedoties uz Londonu bija smags, bet no drošības viedokļa tas bija krietni vieglāks. Tas man palīdz izgaismot to, kā diktators iznīcina Turciju - ir nogalināti cilvēki, tūkstošiem atrodas ieslodzījumā un neskaitāmas dzīves ir izpostītas. Tā nav nekāda spēle," stāstīja Kanters.