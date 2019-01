Kaimiņa atbrīvošanu Zakatistovs esot rosinājis "darba efektivitātes nolūkos"

Kā ziņots, balsojumā par Kaimiņa atbrīvošanu no frakcijas priekšsēdētāja biedra amata balsis sadalījās vienādi, līdz ar to viņš šo amatu ir saglabājis.

Kaimiņš žurnālistiem pēc frakcija sēdes teica, ka balsojums bija slēgts, tomēr gan par, gan pret viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja pa septiņiem cilvēkiem. Līdz ar to lēmums par viņa atbrīvošanu no Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amatu nav pieņemts.