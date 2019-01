Gobzems uzskata, ka Kaimiņš varētu būt ministrs topošajā valdībā

Balsojums par Artusa Kaimiņa (KPV LV) atbrīvošanu no frakcijas priekšsēdētāja biedra amata tikai liecinot par to, ka partijā KPV LV valdot demokrātija, turklāt Kaimiņš esot "izaudzis" un KPV LV frakcijai vajadzētu domāt par to, lai Kaimiņš kļūtu par ministru Krišjāņa Kariņa veidotajā valdībā, to intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" ceturtdienas rītā sacīja KPV LV pārstāvis Aldis Gobzems.