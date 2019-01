Mišelas Obamas memuāri - viena no gadu desmita pieprasītākajām grāmatām

Kopš 1995. gada, kad "Amazon" sāka apkopot datus par pārdotajām grāmatām, tikai septiņiem darbiem ir izdevies ilgāk noturēties pārdotāko grāmatu topa 1. vietā - četrām Harija Potera grāmatām, Dena Brauna "Da Vinči kodam", 2005. gada "A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose" un TV personības Opras Vinfrijas plaši reklamētajam erotikas romānam «Fifty Shades of Grey».