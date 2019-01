Spožiem darba rezultātiem – ieskaties, kā izskatās Facebook biroju ēka Silīcija ielejā

Šobrīd Facebook galvenās mītnes atrodas desmit ASV pilsētās – Ņujorkā, Vašingtonā, Detroitā, Ostinā, Čikāgā, Atlantā, Paloaltā, Dalasā, Losandželosā un Sietlā. Tomēr bez ASV birojiem Facebook ir apmeties arī Dublinā, un tam ir vairāki datu centri citviet – Indijā, Zviedrijā, Austrālijā, Izraēlā, Francijā, Japānā, Kanādā, Lielbritānijā, Spānijā, Itālijā un Vācijā. Katrs no birojiem ir izstrādāts tā, lai tajos darbinieki justos kā mājās, un tajos ir pieejamas dažādas atpūtas iespējas – klusās zonas ar parkiem un zaļajiem laukumiem, kurās atpūtināt prātu pēc saspringtā darba.

Viens no iespaidīgākajiem Facebook birojiem atrodas Silīcija ielejā – to ir projektējis arhitekts Frenks Gērijs un to izdevās pabeigt vien 18 mēnešu laikā. Šī ēka ir radīta, lai motivētu un nodrošinātu darbiniekiem vislabākos darba apstākļus, kā arī rūpētos par vidi.